Integration. Lav en national kampagne mod social kontrol

Læserbrev: Den nye integrationsminister, Mattias Tesfaye - til hvem man kan tillade sig at have store forhåbninger - har annonceret, at fokus nu i højere grad end hidtil skal rettes mod de indvandrere, der er i landet, da tilstrømningen er under kontrol.

Må man foreslå, at det første emne, der tages fat på, er bekæmpelse af den sociale kontrol i indvandrermiljøet. Når man f.eks. hører indvandrerstemmer, modige kvinder som Halime Oguz og Geeti Amiri, fortælle deres historie, står det klart, at social kontrol blandt muslimer kvæler friheden ikke mindst for kvinder til at vælge egen livsbane og forfølge egne drømme. Hvordan bekæmper man ondsindet og kontrollerende sladder, som social kontrol er et andet udtryk for? Det er en kæmpe opgave, men afgørende vigtigt for integrationen.

Ministeren må iværksætte en hidtil uset national kampagne målrettet til og med deltagelse af indvandrermiljøerne for at få denne befolkningsgruppe til at forstå og acceptere danske frihedsrettigheder hos begge køn. Held og lykke med opgaven.