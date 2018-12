Integration. Hvorfor ødelægge flygtninges håb og drømme?

Stramninger og atter stramninger, der betyder endnu færre penge og endnu færre rettigheder for de i forvejen sårbare flygtninge. Og de udviste kriminelle skal interneres på en øde ø.

Er det virkelig de værdier, som dagens Danmark står for? I vores øjne er det tegn på manglende medmenneskelighed og manglende respekt for andre mennesker.

Og det er netop de værdier, som vi anser for nogle af kerneværdierne i det danske samfund.

Vi vil foreslå, at politikerne skal have et obligatorisk praktikophold i én af de mange frivillige foreninger, der støtter og hjælper flygtninge. Herved ville de få indblik i, hvad stramningerne betyder for de meget sårbare mennesker.

Samtidig ville de få mulighed for at se den enkelte flygtning i øjnene og få øje på det menneske, der gemmer sig bag ordet flygtning. De ville få øje på, at de er mennesker som os, med forhåbninger og drømme.

Efter vores mening er det en større trussel mod danskheden og de danske værdier, at man vil internere udviste kriminelle på en øde ø, at man vil gøre livet så svært som muligt for flygtninge i Danmark.

Engang kunne vi med glæde sige, at vi kom fra Danmark, når vi var i udlandet. Det har vi hørt, at flere danskere er blevet tilbageholdende med.

Vi vil derfor på det kraftigste opfordre politikerne til at melde jer som frivillige i én af de mange foreninger, der hjælper og støtter flygtninge, i håb om, at det kan ændre jeres negative syn på flygtninge.

Samtidig kan I ved selvsyn opleve, hvad jeres mange stramninger betyder for de enkelte flygtningefamilier.