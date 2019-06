Læserbrev: I disse dage afsløres nådeløst, hvor dårlig integrationen faktisk er. I stor stil forlader danske familier folkeskoler, hvor der er for mange muslimske børn og blandt andet i Hvidovre og Høje-Taastrup fravælger de unge i så høj grad gymnasier med for mange muslimske elever, at de pågældende gymnasier er lukningstruede.

Jeg kan ikke vente med at høre, hvordan indvandringens fortalere vil forklare dette - og hvad deres bud på en løsning er.