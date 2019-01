Integration. En hetz? Nej, nu stopper det

Jeg læser med glæde Peter Hagmunds lederartikler. De er velskrevne og har som regel altid en god pointe. Derfor kan jeg godt tilgive ham den skævert, som han lagde navn til i lederen 23. januar med overskriften "Stop hetzen mod rektor". For det var en skævert.

"Hetzen" er et tysk ord og betyder at forfølge. Det er godt nok langt ude i skoven at beskylde DF for dette. Vi passer vort arbejde.

Sagen er i enkelhed følgende. En somalisk familie på to voksne og otte børn skal forlade landet, fordi Udlændingestyrelsen har vurderet, at deres midlertidige beskyttelse i Danmark ikke er nødvendig længere, og familien derfor kan vende tilbage til hjemlandet.

Nyborg Gymnasiums rektor såede offentlig tvivl om dette og lod så børnene gå i 10. klasse, som gymnasiet driver for Nyborg kommune. Han stillede endvidere lokaler gratis til rådighed for frivillige, der underviser tre af familiens børn, der er i den undervisningspligtige alder. Jeg har derfor spurgt Undervisningsministeriet, om dette er inden for lovens rammer.

Ministeriet har 11. januar indskærpet over for rektoren, at han ikke må blande gymnasiets økonomi sammen med 10. klasse, og brugen af lokalerne må heller ikke på nogen måde påvirke gymnasiets økonomi. Der skal være skarp adskillelse af dette.

I dag ved vi, at der ikke er noget i folkeskoleloven, der forhindrer de to ældste at gå i 10. klasse. Omvendt er de tre børn, der får undervisning af frivillige, ikke omfattet af folkeskolens undervisningspligt. De hører i stedet under udlændingeloven og dermed Integrationsministeriet. Vi afventer derfor endeligt svar på, hvad der skal ske med disse børn, indtil familien er rejst hjem.

Det er så sandelig ikke nogen hetz. Det er almindeligt og sobert folketingsarbejde. Det er loven, der i sidste ende skal afgøre sagerne, og ikke en ophidset og politiserende rektors følelser.

Vi agter selvfølgelig at få gjort loven mere klar, så vi undgår den gråzone, som rektoren bevæger sig i. Det er til gavn for alle parter, så vi undgår flere sager med rektorer, der driver politik for skatteborgernes midler.