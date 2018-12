Integration. Danmark, hvad fanden sker der?

Jeg ved ærlig talt ikke, hvordan jeg skal begynde dette læserbrev - for jeg ved virkelig ikke, hvad fanden der foregår i det her land for tiden. Så lad mig bare starte med at spørge: Danmark, hvad fanden sker der?

Vores land er oppe at skændes. Folk er vrede, folk er bange, folk er kede af det, folk er forvirrede. Og jeg er bare pissetræt af det hele. Overalt flyder det med diskussioner om flygtninge, tørklæder, frikadeller i børnehaven og kager på Christiansborg, de snakker om grænsekontrol, håndtryk og nu også noget om en øde ø i Stege Bugt.

Borgere såvel som politikere slår og sparker til højre og venstre i en kæmpe mudderdiskussion - og oven i købet en elendig én af slagsen. For det er altså viden på folkeskoleniveau, at man selvfølgelig ikke kan føre en diskussion uden understøttende fakta - ellers ender vi med en storm af tomme ord og argumenter uden belæg; så hvis du mener, at flygtninge skal forsvinde ud af landet, så er det fint med mig, hvis du kan fortælle mig hvorfor ved brug af faktuel viden. Men så længe debatten er fyldt med ligegyldig larm fra politikere og tastaturkrigere, forbliver det en kamp om, hvem der råber højest. Det kan simpelthen ikke passe, at dette land skal ledes udelukkende med symbolpolitik. Jeg besluttede mig for alvor for at skrive dette frustrationsbrev, da jeg blev bekendt med en sag om to somaliske elever på Nyborg Gymnasium, der er blevet nægtet fortsat skolegang, idet familien har mistet sin opholdstilladelse. I den forbindelse er skolens rektor, Henrik Vestergaard, gået ind og har insisteret på at lade pigerne fortsætte deres undervisning på sin bekostning. Dette er i mine øjne intet mere end en gavmild mand, der udviser tiltrængt medmenneskelighed - og det gør absolut ingen skade. Alligevel har Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen for nylig valgt at gå til angreb på Henrik Vestergaard ved bl.a. at sætte spørgsmålstegn ved rektorens fremtidige stilling på gymnasiet.

Jeg finder det aldeles umenneskeligt og så dybt foruroligende, at vores politikere ikke kan finde noget bedre at give sig til, end at stoppe folk som Henrik, der af egen fri vilje vil give en hjælpende hånd til dem i samfundet, der virkelig har brug for det. Hvad mister vi på, at lade folk hjælpe hinanden?

Henrik Vestergaard har i et interview med P4 sagt, at han mener, at vi i forbindelse med sagen om den somaliske familie skal tænke med vores hjerter.

Men spørger du mig, er det faktisk slet ikke nødvendigt - for en smule fornuft burde da være mere end rigeligt til at kunne se, at der ikke er nogen logisk årsag til at stoppe gymnasiets rektor i at hjælpe sine elever. Og for at være helt ærlig, er jeg faktisk ualmindeligt træt af, at alle netop går rundt og tænker med alt andet end deres hoveder. Det nytter ikke noget, at alt bliver en rodet diskussion om ideologier, had, personlige holdninger og andet pjat - og det hører sig da slet ikke til på Christiansborg.

Så at Alex Ahrendtsen vælger at blande sig i denne sag, synes jeg, sætter spørgsmålstegn ved hans egne kvalifikationer som politiker. Kan vi for en gangs skyld fokusere på fakta, bruge hovedet og tage nogle begavede beslutninger?

Jeg vil vove at påstå, at vi som land er overordnet enige om, at vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe hinanden. Og så er spørgsmålet bare, om vi kan. Efter et hurtigt Google-search fra min side, ser det nu altså ud til, at Danmarks økonomi går rimelig fantastisk og udelukkende er i fremgang. Så kan vi? Ja, det vil jeg mene. Men det er der vel nogle politikere, der får løn for at kunne svare på, hvis de altså ikke har travlt med at spilde deres tid på at sprede unødvendig had og utryghed i vores samfund.

Så, kære Danmark: Kan vi komme tilbage til arbejdet?