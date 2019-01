Integration. Danmark er vores drømmeland

Godt nytår til danskerne og et utrygt nytår til flygninge. Tak for den chokerende julegave, kære regering.

Jeg har som menneske lært, at man skal vente for at kunne høste. Og at det er vigtigt, at man fortsætter med sine planer uden at skifte dem halvvejs. Fordi man ellers spilder tid og kræfter uden at nå sine mål.

Selvfølgelig havde regeringen nogle mål, da den åbnede sine døre for flygtningene for 4-5 år siden.

Men spørgsmålet er: Har den ret til at ende vores drømme nu med de nye regler?

Danskerne, som er kendt for deres menneskerettigheder, har betalt meget og arbejdet rigtigt hårdt for at være kærlighedens og menneskehedens ambassadør i verden.

Jeg tror ikke, at det er det rigtige tidspunkt nu til at sige farvel til flygtninge efter alt, hvad I har gjort for os.

Vi lærte jer at kende som en rigtig god familie, da vi oplevede krig, død og fattigdom i vores land. Vi glemte vores sorger og begyndte at lære dansk og indrette os efter mulighederne på arbejdsmarkedet og nød livet med vores søde danske venner.

Men vi mangler stadig tid og mulighed for at gå videre med uddannelse og være med til at holde Danmark, vores drømmeland, kørende.

Vores børn blev født i Danmark og har lært dansk sprog, danske traditioner og kultur, i stedet for vores modersmål.

Vores unger har opbygget deres fremtid her mellem de danske bøger og skoler. Derfor har de simpelthen ret til at fortsætte med det på universitetet. Det danske sprog, som de har lært her, kan de ikke bruge på den anden side af grænsen.

Jeg synes, at det er regeringens skyld, hvis børnene ikke kan tro på en fremtid. I har ansvaret for deres ødelagte drømme, da I ikke vil anerkende lighed og menneskerettigheder.

Jeg mener, at Danmark nu har kæmpe store kræfter og kloge hoveder i de unge, som Danmark kan bruge til at få ro og velfærd.

I skal jo give almindelige mennesker en chance for at komme videre, når I skal bygge den nye verden, hvor der ikke er racisme og diskrimination, og hvor der kun skal være plads til sikkerhed, kærlighed og ligestilling mellem mennesker.