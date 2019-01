Integration. Asylstop er løsningen

Eigil Veggerby Lausten skriver i FS 4. januar, at indvandrerne fra Mellemøsten ikke kommer for at islamisere landet.

Men det er lige præcist det, de muslimske indvandrere fra Mellemøsten kommer her for at gøre. Ikke personligt bevidst, men det er den befolkningsmæssige uundgåelige konsekvens af deres tilstrømning.

Og islamisering af Vesten er de ideologisk bevidste mellemøstlige magthaveres mål. Den gradvise islamisering af Vesten er også de vestlige kulturradikales bevidste mål for derigennem at nedbryde Vestens klassiske nationale og kulturelle værdier.

Som det går nu, er det kun et spørgsmål om x antal år, inden der i Danmark og Vesteuropa er muslimsk flertal. Kun et totalt asylstop har en chance for at ændre dette.