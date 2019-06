Institutioner. Der skal være god tid til børnene

Læserbrev: Ole Henrik Hansen, der er dagtilbudspædagogikforsker og far til en søn på 10 måneder, har erklæret: "Der er ingen tvivl om, at det simpelthen er for tidligt, at sende børn på 10 måneder i vuggestue." Tilsyneladende har han, den professionelle talmand, mødt den konkrete virkelighed og måttet erkende, at et barn ikke er en samling af data, men et levende væsen. Han har derfor undladt at sende sit barn i vuggestue.

Norske Henrik Zachrisson, der forsker i sammenhæng mellem børnepasningskvalitet og adfærdsproblemer, udtaler: "Vi har solid evidens for, at vuggestuer fra omkring et år og fremad ikke har negative effekter på adfærd." og ligger således på linje med Ole Henrik Hansen. To måneder er ikke ret meget målt i voksentid, men målt i småbørnetid med den omfattende forandring, den rummer, er det utrolig lang tid.

Danske vuggestuebørn er i gennemsnit 10,7 måneder, når de starter, og ikke 12 måneder. Ønskeligt eller ej, så er det en kendsgerning. Og denne kendsgerning må der tages højde for, når rammebetingelserne for vuggestuer skal fastlægges. Jo yngre børnene er, desto større er behovet for voksen kontakt. Hvis vuggestuebørnenes voksenkontakt er utilstrækkelig, bliver børnenes udvikling mangelfuld. Talesproget hos små børn udvikler sig kun i mødet med voksensproget. På samme måde er det med det sociale sprog. Det udvikles i mødet med omsorgsfulde, opmærksomme og nærværende voksne. Det sker kun, hvis de voksne har tid, god tid. Børnenes tid er nu. Det nytter ikke med beskeden: "Du er nu nummer tre i køen. Vent venligst."

Det handler om minimumsnormeringer, uanset politikernes krumspring og udenomssnak. Og når det er på plads, så handler det også om kvalificeret personale. Så er der en chance for, at de voksne på egne og børnenes vegne ville kunne sige med Cirkeline: "Det har været en dejlig dag." Og en skjult optagelse ville vise, at det faktisk var tilfældet.