Inspiration. Bevar begejstring for ballet

Læserbrev: Med en netop oplevet fantastisk smuk sommerballet fra Den Kongelige Ballets balletkompagni i Kongens Have gør det mig ærgerlig at læse, at Odense Kommunes politikere nu vil skære i det tilskud, der ydes til byens egen balletskole. Et tilskud der muliggør, at skolen har et ansigt udadtil og gør, at den kan optræde ved forskellige arrangementer rundt i H.C. Andersens by.

Odense har en balletskole, der ikke blot beriger og dygtiggør de børn, der går på skolen, men også andre børn får indsigt i ballettens verden.

Børn, der fortæller om børn. Børn, der viser andre børn, at sådan kan H.C. Andersens eventyr også fortolkes, sådan kan kunsten også se ud. Det er en indgang til kunstens verden, jeg ikke synes, vi må undervurdere. At få kunsten i børnehøjde gør den nærværende og tilgængelig. Vi får børn med et bredere menneskesyn. Børn med mere dybde.

At vi er så heldige at møde balletbørnene til arrangementer rundt i byen, lige her i H.C. Andersens Odense, det skal vi værne om og glædes over. Det gør det muligt for mange at inspireres, undres og tænke.

Når jeg med familien har været til Balletskolens årlige juleforestilling på Rådhuset - en forestilling, der er betinget af kommunens tilskud - og måske har været heldig at vinke til et af balletbørnene, som vi kender hjemmefra, er vi gået glade og opløftede hjem. Og at dømme efter alle de øvrige glade ansigter - både hos børn og voksne - tror jeg ikke, at vi er de eneste, der har den oplevelse.

Det, at vi lige i glimt har muligheden for at få et indblik i ballettens verden. At blive en del af balletbørnenes liv og glæde. Et øjeblik, hvor roen sænker sig og verden bliver en bedre verden. Hvor både børn og voksne mærker lysten til mere, mærker lysten til inspiration, til glæde. Den mulighed vil jeg være ked af at skulle undvære.