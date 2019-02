Inklusion: Ressourcerne skal følge med

Lokaldebat: Hvis vi skal inkludere, så skal ressourcerne følge med. Ellers bliver det alt for dyrt i det lange løb.

Følgende overskrift er et citat taget direkte fra en artikel, der bliver delt flittigt på de sociale medier. Her udtaler psykolog Rasmus Alenkær sig om, hvordan den forfejlede inklusionsstrategi i Danmark har fatale konsekvenser for elever, forældre og ansatte.

Hovedpunkterne fra artiklen er blandt andet, at skolerne, de ansatte og eleverne bliver presset af de rammer og vilkår, som folkeskolen bliver budt. Herunder at flere og flere elever fra specialområdet skal rummes i det almene område med færre og færre midler og voksne omkring sig.

I budgetaftalen for Assens Kommune 2018 blev et samlet byråd enige om, at folkeskolen skulle have ro. Her knapt halvandet år efter har der været alt andet end det. Der har været besparelser, omstruktureringer, tvungne kurser og nu en ny måde at fordele pengene på samt en ny "forbedret" model, som tvinger folkeskolerne til at rumme flere elever fra specialområdet.

Vi vil i Socialdemokratiet gerne understrege, at vi ønsker at give vores folkeskoler den ro, som alle har lovet. Der er gennem de sidste seks måneder fjernet 7,5 millioner kroner fra skolerne, og hertil kommer de penge, som skolerne skulle bidrage med til kommunens overforbrug i 2018.

Når alle fattes penge, er det ikke tiden at opstille modeller, hvor nogle skoler tjener, hvad andre mister. Der er simpelthen ikke penge til at fordele med. Det er at tage fra de fattige og give til de fattige.

I Socialdemokratiet vil vi gerne drøfte med resten af byrådet, om det kunne være muligt i en overgangsperiode at tilføre midler til folkeskolen via de kommende midler fra NGF.

Vi savner i Socialdemokratiet en klar og tydelig melding fra flertallet i kommunen, de var tydelige under valgkampen, når det handlede om, hvad de ville med vores skoler. Vi vil gerne vide, hvilke ambitioner de har for vores skoler, for inklusionen, for de ansattes arbejdsmiljø og det faldende elevtal.

Så, hvad er formålet med at fordele penge, der ikke eksisterer? Nok ikke at udbedre uligheden i skolernes formåen.