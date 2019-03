Ingen skam i at modtage hjælp

Læserbrev: Da jeg var ganske lille stod det klart at jeg ikke var som andre børn, jeg havde det sværere. Min motorik var ikke god, jeg savlede og rystede på mine hænder. Jeg var ukoncentreret og udadreagerende, og dengang kaldte man det ADHD (damp). Jeg fik tilknyttet støttepædagoger, og jeg fik redskaber, som gjorde, at jeg kunne arbejde på de samme vilkår som mine klassekammerater. Senere da jeg ramte mine teenageår, blev nye diagnoser stillet, og jeg fik medicin både for min rysten og det man nu kaldte for ADD.

Al den støtte og hjælp som jeg fik, var ikke en mulighed, hvis ikke det var for velfærdsstaten. Skulle mine forældre selv betale for alle undersøgelserne, støtten og alle de hjælpemidler, der gjorde, at jeg kunne få en bedre barndom? Havde de så haft råd? Det havde de ikke. Fik jeg ikke SU og tilskud på min medicin, havde jeg så haft råd? Det havde jeg ikke. Jeg havde nok i det hele taget slet ikke været, hvor jeg er i dag, hvis ikke det var for velfærdsstaten. Velfærdsstaten har hjulpet mig. Den har løftet mig til at udfylde mit potentiale. Det er jeg taknemlig for.

I en tid som nu hvor de unge er bange for ikke at være gode nok og føler, at de skal kunne klare sig selv, er det vigtigt at huske, man ikke skal skamme sig over at opsøge hjælp, hvis man har brug for den. Velfærdsstaten er her ikke for at holde nogen nede, den er her for at løfte os alle.