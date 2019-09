Under overskriften "Ikke et ord om Venstre" kunne vi oven på Fyens Stiftstidendes Folkemøde læse, at redaktør Jørgen Volmer tilsyneladende undrer sig over, at vi begge deltog i arrangementet uden at kommentere på den aktuelle situation i Venstre - men alene nøjedes med at lytte til vores partifælle Carl Holst, der lod sig interviewe om emnet på den store scene af journalist Thomas Funding.

Lad det være sagt med det samme; vi undrede os også. Men mest over, at man vælger alene at invitere en tidligere politiker til at "udlægge teksten". Vi havde såmænd gerne bidraget med almindelig borgeroplysning, men ingen af os har modtaget en invitation fra Fynske Medier til et sådant interview. Det kunne ellers give god mening at invitere blot et par af dem, der stadig er politisk aktive og ikke blot plæderer for salg af egen bog.

Vi deltog begge i andre debatarrangementer på Folkemødet og siger i øvrigt sjældent "nej-tak", når vi bliver inviteret af den skrevne fynske presse. Men det er jo heldigvis ingen skam at blive væk, når man ikke er inviteret.