Ingen lærepladser = ingen faglærte

Jeg kunne i avisen den 26. marts læse på forsiden af avisen Danmark, at hver anden virksomhed går forgæves efter faglærte elektrikere.

Så undrer det mig, at min søn på grundforløb 1 og nu igen på grundforløb 2 har rettet henvendelse til mindst 20 virksomheder uden at få en læreplads. Hvis der virkelig er så stor mangel på faglært arbejdskraft, kan nogen så forklare mig, hvorfor en sund ung mødestabil mand på 18 år så ikke allerede er blevet belønnet med en læreplads? Det er da mærkeligt, at en uopfordret og personlig afleveret ansøgning overhovedet ikke har givet så meget som bare en lille dør på klem, hvis der er så stor mangel på elektrikere.

Løsningen ligger jo lige til højrebenet - tag flere lærlinge.