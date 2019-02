Hele februar er min familie og jeg på min svigerfamilies ødegård langt ude i den svenske skov. Livet her er så langsomt, at man kan gå næsten i stå, men det gør vi jo ikke, udviklingen sker bare på et andet plan, og det i sig selv er værd at bemærke. Jeg står i sneen hver dag, og ser på de umuligt høje grantræer, falder næsten bagover, så høje er de. Stilheden runger for ørerne, min yngste på tre holder en finger for munden, og siger: "Shh, stille."

Hun kan også mærke, at stilheden er god. Senere taler vi om det, der fylder i os hver især, og læser tykke bøger, mens vi drikker varm kakao i den lune stue. Min natur er at være sammen med min familie, men det anede jeg ikke, før den pressede sig på i en grad, hvor der ikke var andet valg end at lytte. Hvad vil du helst? Jeg måtte vælge, det kom bag på mig. Men meget falder i hak, når man skærer ind til benet, og kun bruger tid på det, man holder mest af.

Det er en smertelig erkendelse for min generation, når det går op for os, at vi ikke kan alt på en gang. Vi er vokset op i en tid, hvor intet var umuligt - køb mere, flyv over alt og ring til hinanden på tværs af kloden med en telefon, som kan være i din baglomme. Miljøet? Det skal nok gå. Tilknytningen? Den klarer vi i ferierne. Da vi var unge, fik vi at vide, at man kan, hvad man vil, og som både mænd og kvinder er vi i dette forbrugs- og konkurrencesamfund præget til at tro, at vi kun er lykkedes, når vores liv rummer hele paletten.

Vi tror med andre ord, at det er en mulighed at have et nærende familieliv samtidig med, at vi arbejder 60 timer om ugen. Vi tror, vi kan købe et nyt køkken, køre i en stor bil og hente vores børn sent i børnehaven uden at gå glip af noget. Ultimativt ved vi dog, at arbejdet er det vigtigste, trods alt. Det er her, vi skylder at lægge de fleste timer, og det har vi vidst, siden vi var små. For allerede dengang blev vi spurgt, hvad vi ville arbejde med, når vi blev voksne. Det stod hurtigt klart, at selve menneskets identitet lå i karrieren, og vi drømte på livet løs, og følte os uden håb, når vi i løbet af vores teenageår indimellem fik fornemmelsen af, at vi ikke ville lykkes med vores drømme. Ingen spurgte til, hvilket familieliv vi ville leve, om vi ville rejse eller slå rødder et enkelt sted. Ingen præsenterede os for, at der er utallige måder at være her på, og at arbejdet blot er ét af mange facetter i et rigt liv.

Det er forskelligt hvornår, men på et tidspunkt rammer det de fleste, at tiden er den største luksus, vi har. At timerne med dem og det, vi holder af, er det eneste, der skaber vedvarende mening og glæde. Og hvad gør man så? Svarene er lige så mange, som der er mennesker på kloden, men fælles for dem er behovet for at vælge til og fra. Man kan ikke alt, og hver gang vi prioriterer det ene, er der noget andet, som ryger ud. Personligt går jeg op i skoven hver dag, og stiller mig, og ser på træerne. Lige der kan jeg mærke, om jeg er på rette vej eller ej.