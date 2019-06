Ingen bolig til de ældre i Odense Kommune

Læserbrev: Vi har i 57 år været medlem af den samme boligforening. Foreningen hører under Boligøen, der er en sammenslutning af fem forskellige boligorganisationer. Vi har i de sidste fire år ihærdigt søgt efter alle de ledige boliger, vi er blevet tilbudt. Men det har vist sig at være nytteløst.

For hvert tilbud er der en prioritering og i vores tilfælde havner vi altid et eller andet sted mellem nummer 18 og 40.Vi har henvendt os til vores boligforening og fået den forklaring, at der imellem Odense Kommune og Boligøen er indgået en aftale, der går ud på, at de, der i Odense har boet i en ungdomsbolig i mindst to år, skal have førsteprioritet til en familiebolig. Vi har i 35 år begge betalt indkomstskat til Odense Kommune, men nu bliver vi gamle altså kørt ud på et sidespor til fordel for de unge ressourcestærke kræfter.Vi håber, at Odense Kommune herigennem avisen kan løse vores problem.