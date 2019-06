Fyens Stiftstidende skriver den 31. maj, at indvandringen er kommet for at blive.

Her må vi fra Dansk Folkeparti sige nej.

Man kan skelne mellem muslimsk indvandring og ikke muslimsk indvandring, men det er en skelnen, som kulturradikalismens falske politiske korrekthed hidtil haft magt til i praksis at forhindre. Her bør Fyens Stiftstidende være med til at skelne og ikke stikke hovedet i busken.

Bliver den muslimske indvandring ikke stoppet helt, så vil der om x antal år være muslimsk flertal i Danmark, derfor skal den muslimske indvandring stoppes. Og må der ikke skelnes mellem muslimsk og ikke muslimsk indvandring, så skal indvandringen stoppes helt.

Lige nu vejrer globalisterne morgenluft, men der kommer hurtig en hverdag for dem igen.