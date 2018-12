Indsamling: Kun tre procent går til administration

Søndag 25. november bragte Fyens Stiftstidende to sider med indlæg fra sit Baglandspanel med landsindsamlinger som tema. Der var flere positive indlæg imellem, men der var også en del debattører, der gav udtryk for, at det er blevet for meget med alle de indsamlinger til godgørende formål. Jeg kan godt genkende følelsen af, at man oftere bliver mødt med ønsket om at bidrage til en god sag. At der oftere bliver banket på døren. Når jeg åbner døren, ser jeg dog mest af alt et andet menneske, som har valgt at bruge en formiddag på at hjælpe andre og samle ind til en sag, som står personen nært. I mine øjne er det et udtryk for, at mange danskere gerne vil gøre noget godt for andre. Og det gør mig glad. Så hviler der et stort ansvar på de velgørende organisationer i forhold til at forvalte de indsamlede midler, så de gør mest nytte. Her var et af kritikpunkterne i læserbrevene i søndags, at det er svært at gennemskue, hvad pengene egentligt går til? Det spørgsmål vil jeg ikke lade stå ubesvaret hen, for det har man selvfølgelig ret til at vide. I Kræftens Bekæmpelse går 61 procent af indtægterne til forskning - til at vi kan få ny viden og skabe banebrydende resultater, som kan komme kræftpatienterne til gode.

20 procent af indtægterne går til at støtte patienter og pårørende, og hvert år gør ca. 90.000 danskere brug af Kræftens Bekæmpelses forskellige rådgivningstilbud rundt om i hele landet.

16 procent af indtægterne går til forebyggelse og oplysning i det håb, at så mange som muligt kan undgå at blive ramt af kræft. Kun tre procent af indtægterne går til administration, som man vil kunne se af linket her: https://www.cancer.dk/om-os/oekonomi/ Når jeg hvert år til april sender indsamlerne af sted fra distrikt Dalum i Odense, hvor jeg er distriktsleder, er det med budskabet og håbet om, at de indsamlere, der går ud og repræsenterer Kræftens Bekæmpelse den pågældende dag, respekterer fuldt ud, hvis nogen takker nej til at bidrage. Det er helt o.k.

Men jeg tager mit distriktslederarbejde med glæde og stolthed og mener ligesom en af læserbrevsskribenterne, at "man bliver glad og klog af at samle ind'"