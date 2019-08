Inddrivelse. Restanceindkrævning en kommunal succes

Synspunkt: De senere tiårs centraliseringer og statslige opgavevaretagelse i det danske samfund har vist mange ansigter. Et af dem i form af en kæmpe fiasko i relation til at håndtere borgernes gæld til det offentlige. Jeg skal ikke gentage pointerne i de seneste års kaskader af artikler om, hvor mange milliarder, staten ikke har formået at inddrive, efter man i 2005 overtog indkrævningen fra kommunerne. Det er beløb stort nok til, at man i rigt mål kan bygge broer, motorveje, jernbaner og tunneller i hele landet.

I tvungen og delvis erkendelse af statens utilstrækkelighed udi restanceinddrivelse, har man derfra forsigtigt siden 2016 igen overladt en række af disse opgaver til den instans, der er tættest på den enkelte borger, nemlig kommunen. I kommunerne har vi kvitteret for opgaveovertagelsen med at nedbringe restancerne indenfor bla. ejendomsskatter med gennemsnitligt 90 procent (!). Tal, der taler for sig selv.

Hvordan har man i kommunerne rent praktisk båret sig ad med det? Jo, man har bl.a. i nogle kommuner prøvet noget helt usædvanligt; man har sat sig ned og ringet rundt til de formastelige og bedt dem om at betale beløbene, de skyldte. Tilligemed har man genoplivet de kommunale pantefogeder og genindført den inddrivelse, man havde før 2005. Summa-summarum: det virker i den grad: Opgaven er således overladt til dem, som har evnerne, viljen og ikke mindst nærheden til borgerne; og opgaven er løst. Borgere bruger på disse områder ikke længere en fjerntliggende statslig instans, som ikke magter opgaven, som en slags offentlig kredit ved ikke at betale deres gæld.

Men - hvad sker nu? Jo, minsandten om ikke opgavevaretagelsen i forbindelse med den nye ejendomskattelov nu igen skal tilbageføres til staten... Jeg vil ønske staten al mulig held og lykke med at holde samme restanceindkrævningsprocent, som den kommunerne er lykkedes med. Efter kommunerne i 2016 overtog restanceindkrævningen på ejendomsskatteområdet, er restanceniveauet nedbragt til under niveauet i 2005, før strukturreformen trådte i kraft.

Jeg er ikke helt sikker på, at man lykkes at fastholde niveauet igen - belært af tidligere erfaringer. Men, når det nu skal være sådan, så er det altafgørende, at staten kompenserer kommunerne for provenutabet, der må forventes at følge med statens overtagelse. Det må kommunerne holde et vågent øje med. Vi vil i kommunerne ikke straffes økonomisk for dette forhold.

Vi er ellers et land med en stærk nationaløkonomi, og vi har nettoformue i forhold til udlandet. Man kan spørge sig selv, hvorfor skal det så på restanceområdet skal være en permanent tilstand, at staten vil have et udestående på over 100 milliarder, fordi man insisterer på at fastholde indkrævningsopgaven hos instanser, der ikke magter opgaven. Staten afskriver enorme milliard-beløb hvert år pga. forældelse skabt af egen utilstrækkelighed i inddrivelsen. Henset til de udfordringer, især kommunerne står i forhold til finansiering af velfærdsområderne i de kommende år, vil dette spørgsmål henstå som et af de helt store mysterier.