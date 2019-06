Indbrud. Hvornår kommer der en forklaring?

Læserbrev: For nylig kunne vi i et nyhedsindslag på TV2 se og høre om alle de tyverier, der ikke bliver opklaret her på Fyn.

Et af de grelle tilfælde var i Søndersø, hvor en forretnings lager, åbent og uden blusel, blev udsat for en tag-selv aktion fra en stor gruppe unge mænd, hvorved mange droner forsvandt.

Politiet henlagde sagen, selv om der var alle muligheder for at opklare den. Pinligt.

Hvornår kommer der en forklaring fra Fyns Politi om dette? Vi venter og venter. Intet sker. Hvorfor er det altid Claus Oxfeldt fra Politiforbundet, der udtaler sig og ikke politiledelsen?

I samme nyhedsindslag fortalte Dansk Arbejdsgiverforening, at man manglede arbejdskraft, så hvorfor var de mange unge mennesker fra tyveriet ikke på arbejde? De så ikke ud til, at der var noget fysisk, der forhindrede dem i at få et almindeligt arbejde.