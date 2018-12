Så står den søde juletid for døren, men desværre for mange er det den sure juletid.

Indbrudstyvene står klar og en af årets travleste dage står for døren eller rettere indenfor folks døre.

Nu har Fyns Politi fået den idé at lave en sang, som de fremførte på TV2/Fyn. Det var jo bedre, om de brugte krudtet på at få de mange indbrudstyve til at synge med på det sidste vers.

Et indbrud er direkte materiel voldtægt af folks hjem. Straffen for disse burde skærpes ekstremt og der burde være en tillægsstraf for de ubudne gæster, der gjorde, at de efter endt afsoning skulle melde sig de næste tre juleaftner og sendes til Lindholm til en gratis overnatning.

Men ellers kan politiets julesang jo synges sammen med tyven, når denne har betrådt folks hjem. Så kunne man komme i julestemning og eventuelt drikke en kop kaffe og få lidt pebernødder til. Ren uhygge, indtil man hjælper tyven med at bære ens ejendele ud i dennes stjålne bil. Sørg endelig for, at lukke hunden inde i et værelse, for hvis den bider tyven, så skal der jo betales erstatning til den stakkels forulempede tyv.

Det er først fra januar, folk må droppe pebernødderne og give tyvene peberspray i stedet for. Så den tid, den glæde.

Lige bortset fra tyveknægtene, så vil jeg da ønske alle en glædelig jul. Jeg håber inderligt, at politiet vil være mere på dupperne end tyvene. Der er ikke noget værre end at komme hjem til et indbrud og derefter opleve, at politiet ikke har tid til at komme ud.

Og når så tyvene fanges, bliver de fleste løsladt efter endt afhøring. Det er der ikke megen tryghed ved - så er det rart, at man selv kan gøre noget ved det i det nye år.

Så bare i gang med pebersprayen - tøm hellere den end at få tømt huset.