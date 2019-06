Læserbrev: Partiet Radikale Venstre gik markant frem ved det nyligt afholdte valg, og det viser sig nu, at der er rigtig mange muslimer, der har stemt på dem og ligeledes Enhedslisten.

Det er jo så vidt o.k. i vores demokrati. Men når det er diverse imamer, der har oplyst deres menigheder om, at de bør stemme på de to partier, fordi det er dem, der har den mest lempelige udlændingepolitik og ikke fortæller noget som helst om andre partier, så er der tale om grov manipulation, da det ikke er nogen hemmelighed, at mange muslimer ikke forstår særligt meget dansk og slet ikke har formået at sætte sig ind i vores demokrati, men udelukkende lader sig præge af imamer - måske de samme som prædiker had mod det danske samfund.

100 millioner kroner anslås valget at have kostet i politibeskyttelse til folketingskandidater, navnlig Rasmus Paludan fra Stram Kurs har sin store andel. Det er et beløb, der frembringer forargelse, og det er et dårligt tegn på vores demokratiske forfald, at det i det hele taget er nødvendigt med politibeskyttelse.

Vi skal lige huske på, at det ikke er nogen af kandidaterne, heller ikke Rasmus Paludan, der brænder biler af og udøver anden form for hærværk og vold. Det er unge muslimer. Om de så er blevet opfordret til det af andre (imamer) skal være usagt, men det virker da utroligt, at disse typer skulle være så velbefarne i politik, at de kan skelne mellem partiernes udlændingepolitik.

Et demokratisk land spærrer heller ikke børn og deres forældre inde på en øde ø sammen med udviste kriminelle. Tænk engang, at det kan være så svært at skille snot og skæg af. Lad dem, der vil vores land det godt og arbejde på lige fod med os andre blive her og bygge en ny fremtid op, og få så de andre ud af landet hurtigst muligt.