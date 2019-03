Ikke-vestlig indvandring skader Danmark

Jeg blev lettere overrasket, da jeg læste Harald Knudgards indlæg: "Flygtninge. Det er gået helt galt med DF" i avisen 22. marts, hvor ovennævnte beskylder dem, der støtter Dansk Folkepartis udlændingepolitik, for at begå landskedelig virksomhed.

Jeg vil hævde, at det er til stor skade for vort land at lade den ikke-vestlige indvandring fortsætte, som den har gjort, når Danmark har været ledet af røde regeringer, hvor Det Radikale Venstre har haft alt for stor indflydelse på udlændingepolitikken.

Indvandrere og flygtninge fra ikke-vestlige lande har skadet Danmark. Det bekræftes af den omfattende kriminalitet, der begås af indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere. Ifølge Danmarks Statisk er eksempelvis mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande stærkt overrepræsenteret i statistikkerne over især voldsforbrydelser. Det kan man læse alt om i Danmarks Statistiks publikation: "Indvandrere i Danmark 2018". Endvidere har Finansministeriet lavet en opgørelse, der viser, at de årlige nettoudgifter til ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i 2015 var på ikke mindre end 36 milliarder kroner. Det er penge, som ikke kan bruges på vores sundhedsvæsen eller til at give vores børn en bedre uddannelse osv.

Så den ikke-vestlige indvandring har skadet Danmark og gør det stadigt. Det er et faktum.