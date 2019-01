Ikke kun kvantitet, men også kvalitet. Vi skal sikre et godt børneliv

Ganske som Susanne Crawley https://www.fyens.dk/debat/Demografi-Odense-faar-flere-og-flere-boern/artikel/3315266 finder jeg det dejligt med flere børn - det være sig her i Odense og på landsplan.

For at glæden ved børn er uforlignelig, kan jeg som mor til tre skrive under på, og samtidig har vi som samfund brug for flere børn, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at fremtidssikre velfærden.

Ikke kun Odense. men hele landet står overfor et øget børnetal i de kommende år. Prognoserne forudser, at der om 10 år vil være 70.000 flere børn på landsplan og en del af dem vil naturligvis blive Odense-borgere.

Vi har brug for børnene, men børnene har så sandelig også brug for os - som forældre og som ansvarlige politikere. De har brug for, at vi tør prioritere dem.

I Odense kræver det stigende børnetal nye børnehuse, når det øgede behov for pladser skal dækkes. Men det kræver ikke kun pladser nok. Det kræver også dag- og fritidstilbud med trivsel, udvikling og læring. Sådan som det pointeres i dagtilbudslovens formålsparagraf. Det klares ikke alene med flere pladser. Vi skal samtidig sikre kvaliteten i pladserne - såvel i de nye som de eksisterende dag- og fritidstilbud, for uden omsorg fra og tilknytning til voksne lykkes vi ikke med at leve op til lovens ord.

Ifølge Susanne Crawley kræver alene opretholdelsen af status quo en merudgift på 30 millioner kroner årligt i Odense. Men vi skal sikre mere end status quo, for udgangspunktet er historisk ringe - alt for få pædagogiske medarbejdere til alt for mange børn er virkeligheden på Krokodillestuen.

Vi skal sikre dag- og fritidstilbud med tid til almindelig omsorg og trygge rammer, som er helt afgørende for vores børns velbefindende, trivsel og udvikling. Vi skal sikre at vores børn ikke oplever, at der mangler tid til trøst, når de er kede af det. Vi skal sikre, at der er tid til dialog og opmærksomhed, at der er tid til at hjælpe og støtte de børn, der har det svært, og vi skal sikre, at alle børn er en del af legen og fællesskabet.

Fundamentet for, at vi overhovedet kan løfte kvaliteten i vores dag- og fritidstilbud, er flere veluddannede pædagogiske medarbejdere. Alt for ofte oplever vi, at én medarbejder står alene med 17 børn eller flere, og så ved vi alle, at der ikke er tale om dét udviklende pædagogiske arbejde som vi ønsker, men alene overlevelse og brandslukning. Og det er vores - beslutningstagernes ansvar.

I et velstående samfund som det danske bør ingen politiker - lokal eller national - ryste på hånden, når det drejer sig om investeringer i børnene. Det er forskningsmæssigt veldokumenteret, at investeringer betaler sig, hvis vi skal anlægge den økonomiske vinkel. Og der hersker heller ingen tvivl om, at kvalitetsinstitutioner med et tilstrækkeligt antal veluddannede medarbejdere giver vores børn et godt børneliv her og nu. Og set fra en forældresynsvinkel, så er netop dét meget betydningsfuldt.

Men det kræver ansvarlige politiske prioriteringer, hvis vi skal lykkes med de gode institutioner, først og fremmest på Christiansborg, men også i kommunalbestyrelserne rundt om i landet.