Ikke helt skævt med skæv butik

Ja, det er dristigt af Annebeth Larsen at åbne butik i Gamby Station, hvad hun også selv er den første til at indrømme. Landsbyen beliggende midt i et næsten nordfynsk ingenmandsland med Hårslev, Skovsgårde og Veflinge som nærmeste pejlemærker, er ikke sådan et sted, man lige kommer forbi.

Ikke med mindre, man har et naturligt ærinde der. Hvad ikke voldsomt mange flere end de få hundrede mennesker, der bor i Gl. Gamby og omegn, sædvanligvis har.

Men forlader alle sig på dommedagsprofetier om landsbydød, er der kun tilbage at vente på sidste pulsslag. Og går alle den snorlige vej, er vejen banet til kedsomhed.

Med Den Skæve Butik har Annebeth Larsen slået et fornøjeligt og prisværdigt spræl i en landsby, hvor mange sikkert troede, at byens sidste butik hørte til i historiebøgerne. Sandsynligvis kan man også støvsuge Danmark for detailhandelseksperter uden at finde én eneste, der mener, at det ud fra et kommercielt synspunkt, er en god ide at forsøge lykken med en butik.

Alligevel er Den Skæve Butik ikke helt skæv. Med kaffe, lidt til den søde tand og et sortiment af unik brugskunst og til dels varer fra lokale leverandører får kunderne en oplevelse, der rækker videre end til at skulle nærstudere prisen. Håbet, om at tiltrække kunder udefra, giver mening.

Men selv i de mest optimistiske stunder er det nok naivt at forestille sig, at der er i en by af Gamby Stations størrelse er basis for at drive butik i traditionel forstand med faste daglige, lange åbningstider og et personale på fuldtid.

Man må tilpasse sig forholdene, og det har, som man kan læse, Annebeth Larsen, også gjort ved blandt at have indrettet sig sådan, at hun ikke har udgifter til husleje.

Nogen fyrstelig løn er der næppe udsigt til. Til gengæld kan der være andre gevinster i vente, der ikke kan gøres op i en lønseddel, men tæller mindst ligeså meget. Blandt andet, at Gamby Station med Den Skæve Butik har fået et sted, der har potentiale til at styrke det lokale fællesskab. Et sted, hvor man ikke kun kommer for at købe, men også i ny og næ for at slå en sludder af.

Og på det symbolske plan sender den usædvanlige butiksåbning i sig selv et stærkt signal om, at det sidste pulsslag langt fra er slået i landsbyerne.

Tværtimod virker det til, at Gamby Station er ved at få pulsen op.