Klaus Riskær følger gældende lovgivning, så selvfølgelig skal han have lov til at stille op. Demokratiet bestemmer, om han får indflydelse/kommer ind. Er man ikke for, kan man jo stemme på andre. Men som Folketinget i dag består af levebrødspolitikere, der for manges vedkommende ikke har prøvet et "normalt" arbejde/liv, da kan det kun være godt for os borgere, at der kommer et parti med frisk luft. Så kan man se, om det er det. Vi husker Jakob Haugård, Glistrup osv. Det her er jo ikke første gang, at en "ikke afrettet" person stille op.