Ikke det helt rigtige rejsegilde

Rettelse: I onsdagens billede fra arkivet vises der et billede af en alternativ rejsegildekrans. I teksten angiver avisen, at det nok har været et fornøjeligt rejsegilde.

Jeg kan fortælle, at det er en fejl.

Sådan en rejsekrans lavede håndværkerne for at vise, at der ikke var holdt noget rejsegilde. De kunne også finde på at mure en tom flaske ind i muren. Den kunne vinden så efterfølgende fløjte i til gene for den nærige bygherre.

Flasken kaldte man for en død murer. Han var død af tørst. En død murer kunne dog også være en dukke hejst op som rejsekrans.