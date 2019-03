Det er ikke rigtigt, at EU lukker øjnene for det verdenskendte ukrudtsmiddel Round-up, som Anders Liljensøe skriver her i avisen 4. marts. Faktisk var Round-up et af de helt store emner i slutningen af 2017, da der skulle gives en ny tilladelse til at bruge ukrudtsmidlets aktivstof, glyfosat. WHO vurderede, at glyfosat sandsynligvis var kræftfremkaldende, mens stoffet blev erklæret ufarligt af EU´s egne fødevaresikkerheds- og kemikalieagenturer. De uens konklusioner mellem WHO og EU-agenturerne og det faktum, at dele af agenturernes rapporter var kopieret fra Round-up-producenten Monsantos egne undersøgelser, gjorde, at sagen blev højspændt. Europa-Kommissionen havde foreslået den almindelige godkendelse på 15 år, men med stor politisk og folkelig modstand, blev den nye godkendelse kun på fem år. Jeg havde da gerne set en endnu kortere eller slet ingen godkendelse, men med de fem år er der mulighed for at blive endnu klogere på glyfosat, samtidig med vi kan finde alternativer. Derudover betød sagen faktisk, at Europa-Parlamentet nedsatte et særligt pesticid-udvalg, der skulle gennemgå, hvordan EU i dag godkender pesticider. Glyfosat-sagen viste jo tydeligt, at der var noget galt. Pesticidudvalgets arbejde sluttede i januar, da vi vedtog anbefalinger til de fremtidige godkendelsesprocedurer. Blandt andet ønsker vi, at EU-agenturerne skal tilføres flere penge, så vi kan stole på de rapporter, de kommer med. At vi kan være sikre på, at de er uafhængige. Og så skal forsigtighedsprincippet tages meget mere i brug. Er vi i tvivl om et stof er farligt, skal det ikke godkendes. Så måske lukker nogle i EU øjnene for Rpund-Up og andre pesticider. Men det gør de fleste faktisk ikke.