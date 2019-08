I job. Hvordan vil man gøre det?

Læserbrev: "Borgerne i Odense betaler hver dag en høj pris for, at Vollsmose ikke fungerer, og for at så mange mennesker derude er på overførselsindkomst, ikke har et job og ikke er integreret." Sådan udtaler Søren Windell i lørdagsavisen. Og han fortsætter: "Hvis vi ikke gør noget ved det, så bliver det ved med at være sådan."

Borgerne i Odense betaler vel ikke en høj pris for, at folk ikke er integreret. Men jeg vil da gerne vide, hvad byrådet vil gøre for, at de mennesker, der er på overførselsindkomst, kommer ud af det. Og hvordan byrådet vil sørge for, at de mennesker, der bor i Vollsmose kommer i job.