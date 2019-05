Læserbrev: Det er lørdag eftermiddag, og jeg skal lige sidde en stund med avisen på terrassen.

Her, hvor jeg bor, har folk store haver, og man må gå ud fra, at de har valgt området med omhu - og så alligevel.Haven er efterhånden blevet et rent støj-helvede.Først starter naboen til højre med at slå græs - ikke med en normal plæneklipper - men med en stor og larmende havetraktor.Det tager over en time. Knapt er han færdig, før naboen til venstre starter. Min genbo har besøg af en larmende minigraver (Hallelujah for sort arbejde i weekenden).Og da de forskellige naboer er færdige med græsslåningen, går de ufortrødent i gang med benzindrevne buskryddere eller motorsave - for slet ikke at tale om hækklipningen, der snart er over os.Og for at det ikke skal være løgn, starter en genbo de helt store højtalere til en techno-raid-fest med vidt åbne terrassedøre. Fred være med det. Det er heldigvis kun i "studentersæsonen".Pointen er, at man - i sin egen dejlige have - efterhånden kan skyde adskillige hvide pinde efter middagslur og fuglefløjt.Hvorfor købte de i grunden huse med store haver, tænker man. Var det ikke på grund af roen og privatlivets fred?I "gamle dage", da mine forældre havde have, var der en uskreven regel om, at man ikke måtte larme i middagsstunden, det vil sige fra ca. 12 til 14 (frokost og middagslur).Man skulle også stoppe med larm ved 17-18-tiden, så naboerne kunne grille og sidde på terrassen i fred.I dag tænker alle på sig selv - og maskinerne larmer meget mere, end de gjorde i mine forældres tid.Ikke sjældent starter min nabo en stor maskine kl. 20 om aftenen. Jeg tror ikke, han aner, at vi har - op til flere - nattergale i baghaven.Jeg ved godt, at det bliver umuligt at lovgive om larm i private haver.Jeg ville dog ønske, at man kunne lave en offentlig kampagne, der opfordrede til nogle få fredelige timer i døgnet;"Larm med omhu - lyt til en fugl" - et eller andet.Blot et grønt og eftertænksomt hjertesuk ...