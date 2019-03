I har en fin side med anvisninger angående det danske sprog. Det er fint men I falder selv i en sproglig fælde. Jeg læste jeres artikel om en "90-årig i høringssvar om besparelser". Igen og igen læser jeg at kommuner og alt andet i det offentlige skal spare.

Det er ikke rigtigt, fordi at spare er en nødvendighed. Det er der ikke tale om, for der er masser af penge. Nationalbanken her lige sagt at det stadig går forrygende i Danmark.

Nej der skal skæres ned på grund af en politisk beslutning. Hvis man bruger de rigtige betegnelser vil befolkningen fået et andet og mere sandfærdigt billede af hvad der desværre foregår.

Assens Kommune skal ikke spare den skal nedskæres.

Tak for ordet.