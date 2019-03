I behøver ikke at råbe. Vi er lige her

Skyld: Er det virkelig nødvendigt at råbe ad hinanden. Når man ser dagspressen, kunne noget tyde på det. Den politiske tone er blevet meget skinger. Beskyldninger flyver igennem luften, og som tilskuer er det MEGET svært at vurdere, hvad der er op og ned.

Som landmand føler jeg mig tit i skudlinjen, og det er ikke så lidt, man må tage ansvar for. Forurening af grundvandet, klimasynder, dyremishandler, spekulant for lånte penge osv. osv. osv.

Selvom jeg ikke kan se mig selv eller andre landmænd i nogle af de titler, så kan jeg alligevel personligt selv have svært ved at vurdere, hvad der er ret og vrang i alle de påstande.

I sidste uge var miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ude og kritisere landbruget for vores klimaindsats i forbindelse med landbrugspakken. Man har fundet ud af, at landbruget i 2017 kun har reduceret kvælstofudledningen med 12 ton. Hvordan man opgør dette på de 2,6 millioner hektar landbrugsjord, vil jeg helst ikke gå ind i. Men det må alt andet lige være en beregning med en del ubekendte, for vi er slet ikke i mål med indsatsen endnu. Alligevel var de fleste landbrugskritikere selvfølgelig hurtig til at gribe den meddelelse og flere partier, var ud at meddele, at landbrugspakken ville blive rullet tilbage efter et valg, hvis stemmerne gik i deres retning.

Men hvor er visionen fra de ansvarlige politikere? Landbruget er for vigtig en del af Danmarks økonomi og arbejdspladser til at blive en boksebold frem og tilbage på Christiansborg. Vi gør allerede rigtig meget, men det er altså ikke at arbejde, der sker fra den ene dag til den anden. Jeg har f.eks. selv haft god succes med at plante efterafgrøder.

Hvad med om vi alle tog en mere pragmatisk tilgang til landbruget. Både som med- og modspillere. Hvad med at ministeren i stedet for at kritisere tallene i en ufærdig rapport, så kom med indspark til løsninger sammen med os landmænd. Og også gerne sammen med modstandere som f.eks. Ida Auken, der som tidligere miljøminister udmærket ved, hvordan tingene omkring landbrug og miljø hænger sammen. For slet ikke at tale om Berlingske, der har valgt ikke at trykke et indlæg fra Landbrug & Fødevarer. Måske fordi de fik en Cavling for en halvfærdig dækning af landbrugspakken. Igen et eksempel på mudderkast uden de reelle fakta.

En sådan vision kunne hjælpe os alle, så enkelte sager ikke skal have lov at fylde så meget, men i stedet hjælpe os med at se det i det store perspektiv. Det vil kunne gavne både landbruget og staten. For hvad blev der af de voksne med visionerne. Dem der ville noget, for os alle sammen. For vores samfund.

Kære Jakob, Kære Ida og alle jer andre. Drop mudderkastet. Lad os da hjælpe hinanden i stedet.