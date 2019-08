I 1996 var han lovende kunstner på Brandts - nu fylder han 60

Anders Moseholm, fylder 60 år torsdag den 15. august.

Anders Moseholm er født og opvokset i Seest ved Kolding, og afveg tidligt fra planen om at gå i sine forældres fodspor som skolelærer. Derimod viste hans farbror og reservefar, bassist Erik Moseholm, den unge nevø vejen til musikken, kunsten og verden uden for Sydjylland. Efter et ophold på Holbæk Kunsthøjskole kom farver og pensler til at fylde mindst ligeså meget som musikken, da han som 30-årig blev optaget på kunstakademiet i København.

Her mødte han billedkunstneren Ola Billgren, der inspirerede Anders Moseholm kunstnerisk og introducerede ham til sit svenske hovedgalleri Leger, som fra 1998 blev Moseholms første platform og trædesten til den internationale scene, som han siden har udvidet til resten af Europa og især gallerier i USA. I Danmark har galleri Franz Pedersen i Horsens i 20 år været blandt hans primære gallerier. I 1993 afsluttede Anders Moseholm sit studieophold på School of Visual Arts i New York og Kunstakademiet i København som cand. phil. i kunstteori i 1996, efter blandt andet at have været udvalgt som en af Danmarks 10 mest lovende kunstnere til udstillingen Proms 2 på Brandts i Odense i 1994. Siden har han modtaget talrige anerkendelser og arbejds-rejselegater fra Statens Kunstfond, og har gennem årene udstillet på diverse danske og udenlandske museer både separat og i konstellationer med andre, betydende kunstnere i ind- og udland.

Netop nu lægger han sidste hånd på de seneste års målrettede arbejde frem mod sin udstilling BEAT, der åbner på Kastrupgård Samlingen d. 9. oktober. Udstillingen bliver hans hidtil største, samlede præsentation af værker, og i den anledning udkommer også en bog med samme titel, der udover at vise et særligt udvalg af Moseholms arbejde det seneste årti også indeholder tekster af professor Erik Steffensen og den amerikanske kunstkritiker og poet Raphael Rubinstein.

Musikken har han langtfra sluppet, og er således stadig aktiv i sit projekt WrongManWho i samarbejde med sanger Nis Pedersen.

Mest af alt bygger Anders Moseholms virke på den trofaste opbakning fra familien med billedhugger Kathrine Moseholm. De har tre børn sammen - Sophus, Felix, og Hannah Viola.