Læserbrev: Ordentlighed: Jane nævner dette fornemme begreb i sin motivering for nu at melde sin tilbagetrækning fra det politiske liv, når byrådsperioden her udløber.

Hun har om nogen gennem alle årene været personificeringen af ordentlighed, der absolut er en mangelvare i politik.

Jeg har haft fornøjelsen at være såvel byråds- som rådmandskollega til Jane. Superlativerne omkring hendes flid og velforberedthed er mange og velfortjente. Hertil kommer et meget omgængeligt og rart menneske. Så jeg kan kun ønske Jane alt godt fremover.