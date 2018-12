Hykleri. Bring mig nogle stakler - jeg har brug for at føle mig god

Hurra, nu skal vi dele julekurve ud og pudse vores glorie.

Hvert år i julen er vi vidne til det samme hykleri, hvor folk står på nakken af hinanden for at hjælpe samfundets fattigste, vores barmhjertighed og medfølelse kender ingen grænser.

Der er i og for sig ikke noget galt i at ville hjælpe dem i bunden af samfundspyramiden, de har i høj grad brug for hjælp, de får færre og færre penge til rådighed og må i stigende grad suge på labben, mens de rigeste, der mæsker sig og lever i overflod, får tilført flere og flere økonomiske midler.

Det er hykleri, fordi vi begrænser vores hjælp og medfølelse til at omfatte en enkelt dag - den 24. december. Den betydning, vi tillægger den ene dag eller aften, når hvert år hysteriske højder. Moralen man kan udlede af den godgørende del af juleshowet må være, at hvis bare de dårligst stillede i det danske samfund bliver fodret af med flæskesteg og rødkål juleaften, så kan vi med god samvittighed lade dem sejle deres egen sø de resterende 364 dage.

Hvis vi virkelig mente noget med al den medfølelse, vi i vores selvgodhed svælger i hvert år til jul, så ville vi ikke finde os i, at nogle af vores medborgere er tvunget til at tigge om almisser og julekurve. Vi ville fordele de økonomiske midler på en måde, så alle danskere kunne leve et økonomisk værdigt og trygt liv alle årets 365 dage.