Er Danmark i virkeligheden en todelt stat? Hvorfor skal alt bøvl flyttes fra København til Vestdanmark? Er det en caffe latte-kultur, som også vores politikere fra Vestdanmark er meget optaget af? Politikerne kan komme gratis over Storebælt til Det Kongelige Teater - som borger betaler jeg også skat til dette teater - men for at komme ind og se dette for mine skattepenge, skal jeg betale bropenge, en såkaldt Storebæltstold. Det forstår jeg ikke.

Hvis man i Vestdanmark finder eventuelle museumsgenstande, et såkaldt danefæ, skal dette mange gange afleveres til Nationalmuseet. Hvor ligger det? - også i København. For at se det som er fundet i det vestlige Danmark, skal man igen betale bropenge. Jeg er dog også med til at finansere driften af Nationalmuseet - det forstår jeg ikke.

For at gøre tingene endnu mere klart for forskelsbehandlingen vil jeg nævne Risø, atomaffald, alt var godt da forskningen og arbejdet lå ved Roskilde, men da det farlige stof fra denne forskning skulle væk fra dette område - hvorhen? - til det vestlige Danmark, i hvert fald ikke i nærheden af København. Det forstår jeg ikke.

Da de kriminelle indvandrere skulle være på et andet sted end på Sjælland, blev det selvfølgelig i Jylland - i hvert fald ikke i nærheden af København. Det forstår jeg ikke.

Når kriminelle udlændinge har forøvet vold mod borgere, skal de selvfølgelig ikke sendes til deres oprindelsesland - for her kan de blive sat i fængsel og måske få en hård straf for det, de har begået. Men vi passer på dem, for de skal ikke straffes. De skal selvfølgelig beskyttes, vold er tilgiveligt for udlændinge, men ikke for danskere. Det forstår jeg ikke.

Når der svindles med millioner af kroner i banker, bl.a. hvidvaskning, får direktørerne belønning for at træde af. Det forstår jeg ikke.

Når man i Nordjylland taler om kystsikring, når folks sommerhuse går til grunde i havet, så får man Naturfredningsrådet og Kystdirektoratet på nakken, men det er vel også kun, fordi de varetager Peblingesøen og Frederiksberg Haves beskyttelse. Det forstår jeg ikke.

Gør Danmark til et land, hvor overtrædelse af lovene får konsekvens, hvor vi alle er lige, og hvor vi hjælper hinanden. Det forstår jeg.