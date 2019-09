Læserbrev: Spørgsmål til Odense Kommune, Byudvikling-Byrum og Mobilitet:Hvorfor fastholdes minirundkørsel i krydset Staupudevej/Åsum Bygade i Åsum? I min optik er der tale om et misfoster, det ikke er fornuftigt at have på det sted.Skiltning på stedet fortæller tydeligt, at der er tale om en rundkørsel - der er ikke noget at komme efter. Problemet er bare, at ganske mange trafikanter ikke kører, som man skal i en rundkørsel. I stedet foretages venstresving på samme måde, som var der et ordinært t-kryds, hvilket der jo altså ikke er. Når andre samtidig netop kører, som man skal i en rundkørsel, giver det farlige situationer.Personligt har jeg aldrig forstået, hvorfor man etablerede rundkørsel på stedet. Jeg kommer heller aldrig til at forstå det. Men når nu den er der, er man da nødt til at køre i henhold til retningslinjerne for kørsel i rundkørsel. Som det er nu, hersker anarki - det kan ingen da være tjent med.Hvorfor ikke vende tilbage til et ordinært t-kryds, som der var for år tilbage?