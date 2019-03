Hvorfor fortalte I os ikke om Sass' sygdom?

Depression: Meldingen om at Henrik Sass Larsen har lidt af en depression sendte rystelser gennem det politiske Danmark.Der er trods alt tale om den mest magtfulde politiker i oppositionen. Og efter alle solemærker og meningsmålinger at dømme finansminister efter det nært forestående folketingsvalg.

Oplysningen har helt naturligt fremkaldt medfølelse og sympati. Men rejser også flere spørgsmål.

Har pressen - set i lyset af Sass Larsens sygdom - opført sig uordentligt? Vel egentlig ikke - så længe S-ledelsen ikke meldte ud, at Sass Larsen var syg, var det svært at tage særligt hensyn til S-politikeren. I betragtning af at Socialdemokratiets svar på mange af tidens spørgsmål blafrer i vinden, passede medierne blot deres arbejde, når de med udsigt til en S-valgsejr efterlyste og insisterede på svar fra bl.a. Sass Larsen.

Mens man dårligt kan klandre den sygdomsramte Sass Larsen, kan man spørge den øvrige S-ledelse: Hvorfor fortalte I os det Ikke? Ledelsen svigtede sit ansvar ved at sidde på hænderne i stedet for at informere offentligheden, herunder medierne om, at toppolitikeren var syg. Her ville langt mere åbenhed have tjent såvel partiet som Sass Larsen.

Et andet spørgsmål er, om Sass Larsen nu er udelukket fra at blive finansminister? S-formanden har ret i, at hverken fysisk eller psykisk sygdom i udgangspunktet bør udelukke den pågældende fra politisk embede. Et andet spørgsmål er, om det vil være klogt at udnævne netop Sass Larsen til det hårdeste politiske embede her til lands.

En finansminister skal være yderst robust. Som Mogens Lykketoft og Claus Hjort Frederiksen var det - og som Kristian Jensen er det. Her kan man ikke som Sass Larsen erklære, at medierne står man kun til rådighed for hver tredje måned. Som finansminister med hovedansvaret for vor fælles økonomi og velfærd bør man være tilgængelig - næsten- 24/7.

Ved udnævnelsen af finansministeren er der også et hensyn at tage til Sass Larsen selv. Er man ikke robust som finansminister, risikerer man at knække nakken på det, jf. finansminister Poul Møllers hjerteanfald tilbage i 1971.

Vist ville der være en historisk retfærdighed i, at Sass Larsen blev finansminister. Efter min opfattelse var det dårlig dømmekraft, da Thorning Schmidt blokerede Sass Larsens vej til finansministeriet i 2011 på baggrund af de røverhistorier, der dengang verserede om Henrik Sass. Men det afgørende er selvfølgelig, om helbredet rækker.

Hvis ikke, vil Mogens Lykketoft være en oplagt kandidat til posten som finansminister efter en sandsynlig S-valgsejr. I 1990'erne blev han låret til Europas bedste finansminister. Lykketoft evnede som finansminister at sikre den vanskelige balance mellem hensynet til social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed. Både på Christiansborg og i brede kredse i befolkningen står der respekt omkring Lykketoft.

Henrik Sass Larsen skal der nok under alle omstændigheder blive plads til på ministerholdet - på en mindre belastende post...