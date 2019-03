Hvorfor finder vi os i statens slendrian?

Samfundssind: Hvor er danskerne dog et sagtmodigt folkefærd.

Vi skylder 115 - eller er det 116 - mia. i skat, og der er ikke en, der løfter blikket, heller ikke blandt os, der troligt betaler vores skat. Ikke bare fordi vi er loyale, men simpelthen fordi, det mener vi, hører sig til.

For hvordan skulle vi ellers få samfundet til at hænge sammen? Hvis vi ikke hver især bidrog?

Men at danskerne efter års slendrian i opkrævningssystemet nu skylder 115, eller altså måske 116 dags dato eller måske endnu flere milliarder i skat, det ophidser åbenbart ingen. I virkeligheden burde der jo udbryde borgerkrig.

Hvordan kan det forekomme, at de, meget omtalte kernedanskere, med alle deres påståede kerneværdier i forhold til alle de andre udefra, som vi altid skal høre om, ikke betaler deres skyldige skat, mens andre, der måske slet ikke har råd, men også andre, der betaler over det halve af deres indtægt i skat, bare skal se på? Hvordan kan det forekomme? Hvorfor finder vi os dog i det?

Det er systemets skyld. Det skyldes it-systemet, det skyldes..... alt det vrøvl, vi hører. Sagen er, at Skat ikke har været i stand til at løse den opgave, som må være en af de grundlæggende opgaver i et samfund, hvis det skal kunne finansiere alt det, vi efterhånden som en selvfølge efterspørger.

Politikerne jamrer over, at der arbejdes sort. Men hvordan har man forestillet sig, at moralen skulle blive bedre, når vi ved, at der er 115 eller 116 mia., som ikke betales over det almindelige system?

Men både politikere og befolkning tager kendsgerningen med stoisk ro.

Den stakkels skatteminister har såmænd håndteret sin opgave forbilledligt. Utroligt, at han står endnu. Der har i Skatteministeriet ikke været andet end rod og slendrian i al den tid, ministeren har været minister. At han ikke har fået flere klø, end han har, må tilskrives, at befolkningen lider af en utrolig langmodighed, og at mange ved, at ministeren forsøger at gøre, hvad han kan med et umuligt system.

ER der nogen, der kan forklare mig, hvorfor i alverden skatte- inddragelsen skulle tages fra kommunerne for nogle år siden og lægges ind centralt? Eller rettere splittes op i flere afdelinger ud over landet? Ja, man mente, det var mere effektivt, at det blev lagt centralt.. Men der blev rykket rundt på medarbejdere på en måde, som ikke kan have undgået at påvirke både arbejdsglæden, men også den ekspertise, skattemyndighederne så tabte på gulvet undervejs.

For år tilbage stod kommunerne for skatteinddrivelsen. De, der skyldte, blev kontaktet fra kommunen. To mand kom ud og fortalte skyldneren, at nu var det tid til at få betalt. Det var en tur, borgerne havde respekt for. Det var noget, der blev registeret i nabolaget: Hvorfor kom de to fra kommunen? Skylder Jensen penge?

NU skal det hele gå over it. Et system, der den ene gang efter den anden viser sig ikke at virke.

Nu er der så brugt 1.1. MIA kroner..... 1,1 MIA kroner! på at udvikle et nyt it-system. Vil det så virke?

Det aner vi ingenting om. Men går det, som det plejer, kommer der først en lang indkøringsperiode, hvorefter vi for ofte kan konkludere: Det virkede ikke. Men den oplevelse har vi så til gode.

Imens kan skyldnerne sidde og glæde sig over, at de ikke har de likviditetsproblemer, de måske ellers ville have haft. Eller over, at der kan blive plads til at stifte yderligere gæld på alle andre lovlydige borgeres bekostning.

Jeg fik engang som ung politiker at vide, at skat ikke var politik. Det var bare noget, der skulle betales. Men skat er i den grad politik.

Og mens nogle af regeringspartierne idelig taler om skattelettelser, er der en del af befolkningen, der mener, at den sag har de allerede selv taget i egen hånd.

Hvor er resten af befolkningen dog gudhengivne sagtmodige. Eller naive idioter. Hvorfor lyder der ikke et ramaskrig? Hvorfor er det kun Rigsrevisionen, der gør anskrig? Og hvordan kan regeringen herefter foreslå, at sundhedsvæsenet bliver bedst tilgodeset, hvis der centraliseres, som der lægges op til? Staten har da i den grad bevist, at den er elendig til at styre både penge og indsats.