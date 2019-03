Skat: Britta Schall Holberg skriver i avisen Danmark, at jeg sikkert glæder mig over at kunne konkludere, at hun stemte for kommunalreformen.

Det er forkert. Jeg hverken glædes eller skuffes, men undres. For hvis man stemmer for noget, som man er "indædt modstander af", hvornår stemmer man så imod? Det undrede mig desuden, at hun efterlyste begrundelse for at samle gældsinddrivelsen, da hun må antages dengang at have kendt Rigsrevisionens materiale.

Der er indiskutabelt begået fejl vedrørende Skat af såvel politikere som embedsmænd. Men det er vigtigt at holde fast i sammenhængen mellem årsag og virkning. At EFI ikke kom til at fungere, skyldtes ikke strukturændringer, men at opgaven åbenbart var mere kompliceret end it-eksperterne magtede.

Ansvaret er der uenighed om, og Skat har krævet stor erstatning af hovedleverandøren KMD, som var ejet af Kommunernes Landsforening. På vurderingsområdet var der, længe før kommunalreformen, påpeget betydelige problemer.

Politikerne blev advaret flere gange, men intet skete, nok fordi der efterhånden blev flertal for helt at afskaffe den offentlige vurdering. Det blev skinlagt, da den nye regering kom til i 2011, og valgte at bruge den meget fejlbehæftede 2011-vurdering. Men igen - heller ikke disse problemer har nogen som helst relevans for bedømmelsen af organisationsændringerne.

Og det giver naturligvis heller ikke mening at kæde den manglende kontrol med aktieudbytter sammen med organisationsændringer, der blev foretaget ti år tidligere. Skulle man endelig finde på en dårlig undskyldning, ville det være mere relevant at henvise til den personalereduktion i Skat på ca. 40 pct., som blev igangsat, mens Britta Schall Holberg sad som medlem af Venstres folketingsgruppe.