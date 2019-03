Hvordan bliver man leder på et plejecenter?

Jeg har tit spekuleret over, hvordan en person bliver leder på et plejehjem. Hvad er kravet for at blive leder? Er det den person, der laver mest vrøvl eller tåber højest (luk munden) eller er det bare efter anciennitet?

Efter min mening skal den person, der søger en lederstilling, gennemgå en speciel lederuddannelse. Der må stilles krav til en sådan stilling, fordi ikke alle har evnen til at være leder. Det er et kæmpe ansvar for mennesker, beboere, personalet og de pårørende, men også for den daglige trivsel og atmosfære på plejecentret.

Så den person skal på forhånd være fuldt klar over, hvad der kræves for at være en god leder på et plejehjem. Fordi viden giver forståelse og ansvar, som igen giver lyst til at være med.

Derfor kunne være interessant at få oplyst, hvilke krav der stilles for at blive leder på Odenses plejecentre i dag, inden vedkommende sætter sig på en lederpost.