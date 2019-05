"Hvor er det lige pengene til velfærd skal komme fra"?

I den pågående valgkamp til Folketinget bliver der fra alle sider lovet øgede udgifter til offentlig velfærd. Nogle partier starter med at bruge hele det økonomiske råderum til offentlig velfærd. Visse partier glemmer helt, at vores velfærd bygger på, at velstanden primært kommer fra private, eksporterende virksomheder. Denne sektor burde i langt højere grad tilgodeses, for det er her samfundets værdier skabes. Hvis den private sektor ikke fungerer og trives, bliver der ingen ekstra penge til offentlig velfærd.

Vi har naturligvis brug for og er afhængige af basal offentlig kernevelfærd, men Danmark bliver ikke i sig selv rigere af en større offentlig sektor. Det er vel heller ikke forbudt fortsat at efterlyse bedre produktivitet i den offentlige sektor gennem inddragelse af ideer fra medarbejdere. Mange politikere glemmer - eller lukker bevidst øjnene for - hvor pengene til den offentlige velfærd skal komme fra. I privatøkonomien er vi alle nødt til at tilpasse familiens udgifter til indtægtsgrundlaget.

Politikere - specielt på venstrefløjen - starter med udgifterne, for bagefter at tilpasse skatter og afgifter til det nødvendige niveau. Og så siger de populistisk blot, at det er de rige 'skaffedyr', der igen skal punge ud. Manglende respekt for en ekstraordinær indsats. Med udsigt til en S-ledet regering efter valget, genkender vi partiet. Nu skal der bruges penge! Vores penge. Med risiko for at sætte en sund økonomi og samfundsvækst over styr, varsler man flere udgifter til offentlig velfærd.

Jeg savner, at vore politikere belønner den værdiskabende private sektor og dens ansatte, så alle kan opleve forbedret privat velfærd. Hvornår i valgkampen kommer der en plan for forbedring af erhvervslivets vilkår?