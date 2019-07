Hvor er det dog en billig omgang

Læserbrev: Fyens Stiftstidende angriber på lederplan et flertal i Børn- og Ungeudvalget, som har valgt at søge dispensation for reglen om, at forældre skal have to dagtilbud at vælge mellem, hvis det ene er ligger i et udsat boligområde, som f.eks. Bolbro, Korsløkke eller Vollsmose. Vi beskyldes for at ville bruge tvang for at leve op til loven.

Men hvor er det en billig omgang. I Odense er der pasningsgaranti, og det betyder, at alle nybagte forældre er garanteret ét tilbud, - ikke to! Alle får ét tilbud, og hvis man ikke synes, at det er drømmepladsen, kan man vente på en anden plads eller forhøre sig om alternativer. Hver dag er der fx forældre, som modtager tilbud om dagpleje, selv om de brændende ønskede sig en vuggestue. Der er forældre, som anvises plads uden for deres distrikt eller i den modsatte retning af de ældre søskendes skole m.m. Det kunne da være interessant at høre "avisens" friske bud på, om alle forældre i Odense skal have to tilbud. Det får de nemlig ikke i dag. Det er loven om parallelsamfund, der indfører den mulighed. En lov, indført af den tidligere regering med Venstre i spidsen, og som i øvrigt er fuld af tvang, trusler, sanktioner og straf! En lov som det nu er overladt de lokale politikere at føre ud i livet, - altså dem som ikke vælger at sidde på bænken.

En kommune kan søge om dispensation fra at skulle give forældrene to tilbud, og det gør Odense kommune. Hvis Odense Kommune får dispensation, vil der være lige så meget frit valg som hidtil og lige så lidt tvang som hidtil, men der vil være nogen, som ikke får ret til at få to tilbud at vælge imellem (som loven om parallelsamfund tilsiger). Hvis transformationen af Vollsmose skal lykkes, må nogen tage ansvar, også når det er svært. Det har et flertal i Børn- og ungevalget gjort med mig som Rådkvinde i spidsen. Andre har valgt at sidde over, og øv at en lokal avis bifalder dette. PS: i øvrigt har vi ikke besluttet at bruge dispensationen, men vil blot sikre os, at vi har værktøjet som et ud af mange.