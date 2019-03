Hvor blev velfærden af?

Historien om skandaløs kommunal pleje af en døende ældre mand fortæller hele historien om, hvor galt det står til i Odense. Poul Hansens eneste ønske var at få hjælp til at komme på toilettet, når han skulle. Det beskedne ønske kunne ældreomsorgen ikke imødekomme. I stedet måtte Poul Hansen vente i op til halvanden time på et toiletbesøg.

Søren Windell er enig i, at vi ikke kan være det bekendt. Selv en ventetid på 15-30 minutter for toiletbesøg, synes rådmanden er for længe. Søren Windell så gerne, at der kom flere penge til plejehjemmene, men anviser ikke, hvor de skulle komme fra.

Budgettet for 2019 bekræfter historien. Alle de fem traditionelle velfærdsområder mangler penge på tilsammen 640 mio i forhold til landsgennemsnittet. Ældreomsorg, børnepasning, skole og undervisning, social service (eksklusive forsørgelses- og sikringsydelser) samt sundhed udgør samlet 54 % af kommunens udgifter.

På det sidste velfærdsområde forsørgelses- og sikringsydelser, er Odense til gengæld langt over landsgennemsnittet med mere end 400 mio, og voksede som det eneste velfærdsområde med mere end 110 millioner kroner fra 2018. Området dækker bl.a. forsørgelsesudgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelser, revalidering, førtidspension, boligstøtte mm.

12,9 % af kommunens indbyggere lægger beslag på 28,7 % af kommunens samlede udgifter, men det er ikke kommunens aktive tilvalg, der er årsag til de høje udgifter, men en konsekvens af landspolitisk lovgivning og års kommunal forsømmelse i Odense.

De mange indbyggere uden anden indtægt end den, de modtager fra kommunen, har ført til, at Odenses beskatningsgrundlag er blandt landets laveste. Odense er de sidste 10 år rykket 10 pladser ned og ligger nu på en 22. sidste plads.

Kommunen har i en del år været klar over, at der er brug for at styrke skattegrundlaget. Den seneste befolkningsanalyse for hele 2018 viser en befolkningstilvækst på 1.785 personer. Befolkningstilvæksten skyldes en nettoindvandring på 977 personer fra udlandet, et fødselsoverskud på 575 personer og en nettotilflytning fra andre kommuner på 230 personer.

Hvor mange flere penge til beskatning kom der ud af det?

Uanset den politiske vilje kan kommunen ikke spare sig til at finde 640 millioner kroner til en ordentlig kommunal velfærd. Peter Rahbæk Juels mange løfter om mere velfærd, og Søren Windells beklagelser klinger hult. Skal vi have flere skatteforhøjelser?

Virkeligheden er, at kommunens mange almennyttige boliger, de mange udenfor arbejdsmarkedet og manglende politisk handlekraft har ført til en ringe kommunal velfærd. Hvad er din plan Peter Rahbæk Juel?