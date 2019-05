Hvor blev sundheden af i valgkampen?

Sundhed: Sundhedspolitik fylder næsten ingenting i valgkampen. Der er ellers nok at tage fat på. Vi kunne begynde med lægemanglen. I dag står 112.000 danskere uden en fast praktiserende læge. Det er næsten tre gange så mange som for fire år siden. Vi kunne tage fat på psykiatrien, hvor alt for mange bliver akut genindlagt, og der stadig er for få sengepladser. Eller sygehusene. Der er kommet 54.000 flere patienter siden 2015, men der er færre sygeplejersker til at tage sig af dem.

Medarbejderne i sundhedsvæsenet er dygtige og dedikerede. Men mange føler, de svigter. Selvom de springer frokosten over, og bliver efter de har fået fri, når de alligevel ikke det hele.

Historien om vores sundhedsvæsen er på mange måder historien om en god udvikling. Ventelisterne er blevet kortere. Uanset om man bliver ramt af en psykisk eller fysisk sygdom, har man ret til at blive udredt hurtigt, så man kan komme i behandling. Chancerne for at overleve kræft er bedre nu end for 15 år siden.

Men desværre er der også en anden historie. Den begynder med kommunalreformen fra 2007, som satte gang i en voldsom centralisering af Danmark. 271 kommuner blev til 98. 14 amter blev til fem regioner. Andre reformer fulgte efter. Resultaterne taler for sig selv: Hver tredje politistation er væk. 140 landbetjente er blevet til 20. Der er blevet længere til uddannelserne uden for de større byer. Der er lukket sygehuse over hele landet.

Med den nye smalle sundhedsreform risikerer vi endnu mere centralisering. Hvis ikke Danmark får en ny regering, bliver regionerne nedlagt. Tilbage står spørgsmålet: Hvem bestemmer, om det lokale sygehus skal være der eller ej? Vi taler om regionshospitalet i Skive, Silkeborg Sygehus, Tønder Sygehus, skadestuen på Samsø, Middelfart Sygehus, Hobro Sygehus og mange andre. Hvem skal afgøre deres fremtid?

Hvis den lokale beslutningskraft forsvinder, bliver afgørelsen lagt over til en bestyrelse, som skal udpeges fra København. Tager sådan en bestyrelse samme hensyn som de politikere, der er valgt lokalt? Eller får regneark forrang for trygheden og nærheden, som vi har set på mange velfærdsområder de senere år?

Socialdemokratiet vil bevare den lokale indflydelse på vores sygehuse og sundhedstilbud. I stedet for omstruktureringer og strukturreformer vil vi have mere tid til omsorg. Vi vil flytte sundhedsvæsenet tættere på danskerne. Vi foreslår at åbne nye nærhospitaler, hvor man kan komme til jordemoderen, blive scannet eller blive behandlet for mindre komplicerede sygdomme.

Jeg lover ikke, at alle problemer forsvinder, hvis jeg bliver statsminister. Økonomien er stram. Men vi kan skabe et bedre sundhedsvæsen, hvis vi prioriterer det. Det betyder selvfølgelig, at vi må vælge noget andet fra. Der bliver ikke råd til topskattelettelser. Pengene kan kun bruges én gang.

I mandags fremlagde Socialdemokratiet en samlet økonomisk plan. Vi finansierer krone for krone de udspil og forslag, vi har lagt frem siden 2015. For selvfølgelig skal pengene passe. Og det gør de også.