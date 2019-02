Hvor blev julebrevene af?

I ugerne op til julen 2018 modtog jeg kun post to gange, nemlig fredagene 7. december og 21. december, og det til trods for at jeg har godt 40 pennevenner rundt omkring i verden samt et antal andre udenlandske bekendtskaber og familie.

Jeg undrede mig over, at der ingen post var fredag 14. december (fredag er vor "normale postdag", og jeg plejer at modtage brev(e) hver uge), men det søde postbud sagde, at jeg havde fået de breve, der var til mig.

Da jeg efter jul stadig undrede mig over, at der var flere at mine trofaste korrespondenter, jeg ikke havde hørt fra, sendte jeg dem en e-mail (til dem, der har en sådan) for at høre, om det kunne passe, de ikke havde skrevet til mig. Svarene var, at sandelig havde de skrevet til mig, og brevene var sendt i god tid inden jul.

Det drejer sig om to breve sendt fra Tyskland, et fra Irland og et fra Norge. Til andre har jeg måttet sende et brev på ny, et brev til 30 kroner, for at høre, om de eventuelt også har sendt julebrev til mig, da der stadig er flere, jeg undrer mig over ikke at have hørt fra.

Min mand har på mine vegne forelagt sagen for en medarbejder i Post Nord, og denne ville undersøge, hvad der kunne være sket. På nuværende tidspunkt har vi ikke fået nogen tilbagemelding.