Hvor billigt må det være at forurene naturen?

Vores fremtid er udfordret på flere fronter. Alle har hørt om klimaforandringerne, og hvordan de kommer til at gøre omfattende skade på planeten og naturen, hvis ikke vi handler nu. Men miljøpolitikken i sig selv er ligeså vigtig som klimapolitikken. Vi står over for en lang række miljømæssige udfordringer, der ikke direkte har noget med klima at gøre. Disse inkluderer bl.a. plastikforurening, destruktion af natur, reduktion i biodiversitet og massevis af arters tilbagegang og forurening af drikkevand med pesticider. At bremse den udvikling er en lige så vigtig opgave for den nye regering.

I forståelsespapiret mellem regeringen og dens støttepartier står der heldigvis også nogle ting om dette, blandt andet at man ønsker at nedbringe brugen af sprøjtegifte. Og under det netop overståede folketingsvalg havde flere socialdemokrater også travlt med at lære danskerne et nyt ord: Neo-niko-tino-ider. De var nemlig med god grund forargede over, at VLAK-regeringen har givet det danske landbrug lov til at bruge disse bi-dræbende pesticider, selv om EU forbød dem sidste år. Det gav de lov til på trods af, at vi også i Danmark står i en enorm og meget veldokumenteret biodiversitetskrise.

Men nu er der pludselig tvivl om Socialdemokratiets standpunkt, og ifølge miljøministeren vil man nu ikke lægge sig fast på, at neonikotinoider skal forbydes, men at dispensationen for brugen af dem blot skal strammes. Et første tegn på, at socialdemokraternes miljøpolitik måske ikke kommer til at leve op til det, de har lovet.

Andre eksempler på at socialdemokraternes miljøpolitik er kommet uheldigt fra start, er sagen om Mærsk og det franske olieselskab Total, der ulovligt har lukket ca. 80.000 ton kemikalier ud i Nordsøen. Det har de fået en helt ubetydelig bøde på 500.000 kroner for, altså 6,25 kroner pr. ton udledte kemikalier i dansk farvand. Uanset hvad praksis så ellers har været i Miljøministeriet de sidste fire år med en kulsort regering, må enhver da kunne se, hvor absurd det er, at den suverænt billigste måde at skille sig af med kemikalier på i Danmark er ved at hælde dem direkte ud i naturen. Jeg tror i hvert fald ikke, at det kan gøres billigere end 6,25 kroner pr. ton. Til det havde miljøminister Lea Wermelin det at sige, at hun betragter sagen som lukket.

Men det er ikke godt nok. Det at være en grøn regering er nemlig ikke kun at være en klima-regering (hvilket vi også mangler at se nogle mere konkrete tegn på at den nye regering er). For selv om det var på høje tid at få klimaet og de store, ambitiøse armbevægelser for at nå Paris-aftalen på banen, så må miljø- og naturpolitikken ikke blive glemt.