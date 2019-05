Hvis man mener, at Paludan skal ignoreres, så tager man fejl

Siden fænomenet Rasmus Paludan begyndte at dukke op ved demonstrationerne og Youtube provokatoriske videoer har jeg fortalt enhver, jeg møder på vejen, at Paludan ikke skal have os til at hjælpe med promoveringen af sit parti. Nu er Paludan landskendt, og vi kan ikke komme udenom den situation, at enhver i kongeriget ved, hvem han er. Det var kun til fordel for hans projekt, og det hjalp ham med at få over 20.000 danskere til at give ham mulighed for at stå på stemmesedlen med hans vanvittige politik. Men skal jeg blive ved med at fortælle folk, at de ingen opmærksomhed skal give til Paludan?

Vi lever i et land, som er baseret på nogle principper, og ét af dem er, at enhver, der har stemmeret, kan med sit eget parti og sin egen politik stille op til Folketinget, hvis danskerne afgiver over 20.000 gyldige stemmer. Hvis man får dem, kan man med fuld frihed stille op og kæmpe for at være en del af den lovgivende magt.

Nu er Rasmus Paludan klar til at være på stemmesedlen, idet han fik over 20,000 stemmer, men hvad skal vi gøre for at forhindre ham i at komme videre med hans politiske proces, og at vi ikke lader ham lovgive om landets anliggender?

Det nytter ikke noget, at vi bevæger os rundt omkring i landet og støtter hans demonstrationer ved at kalde ham de værste ting og kaste sten på ham. Det gavner ham yderligere, idet han kun går efter at vise befolkningen, at der er visse befolkningsgrupper, der ikke passer ind i samfundet. Her vil langt flere afgive deres stemme til ham ved folketingsvalg.

Nu er Rasmus Paludan i realiteten en del af den offentlige debat, og han styrer et parti, der har mulighed for at være en del af folkestyret. Når man stiller op, så risikerer man også at blive valgt, men hvordan kan vi ignorere ham, når han nu opnår de bedste resultater? Vi skal møde ham med argumenter, og vi skal vise, at hans kugleskøre politik ikke kan implementeres, så længe vi har den danske grundlov, der gør hans politik ubrugelig og værdiløs.

I Danmark er der en tradition for, at hvis man er uenig med nogen, så er den rette løsning, at man indgår i debatter og kommer med modargumenter, indtil man overvinder sin politiske modstander. Sådan skal vi også gøre med Rasmus Paludan, og vi skal kæmpe imod ham politisk, indtil vi smider ham væk fra den politiske arena med vores argumenter.

Derfor kan det gode, fornuftige og rationelle svar formuleres sådan, at Rasmus Paludan ikke skal ignoreres - tværtimod, han skal bekæmpes med dialog og debat.