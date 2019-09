Hvilket OUH får vi?

Læserbrev: I Fyens Stiftstidende den 27. august siger direktør for Nyt OUH, Torben Hedegaard, at "vi får det sygehus, som vi hele tiden har ønsket os".

Det gør vi så alligevel ikke, for regeringen begyndte i 2008 med at skære byggeriet 20 procent ned i forhold til det, man ønskede sig. Siden under projekteringsfasen blev der skåret adskillige ting væk, og facaden blev bygget i en ringere kvalitet end planlagt.

Indtil nu har Iteneras byggeplaner holdt stik, men det er ikke det samme som, at vi får, hvad sagkundskaben i 2008 vurderede, at fremtiden ville kræve af OUH.