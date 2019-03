Hvorvidt politiske indgreb vil have nogen betydning over for bankerne, kan jeg godt være i tvivl om. Så længe relevante myndigheder ikke reagerer på advarsler - der kommer fra kernemedarbejdere - om ulovligheder, er det sådan set lige meget, hvordan reglerne er. Desværre ser det ud til, at det er et gennemgående problem med manglende kontrol i de forskellige instanser, vi har her i landet.

Jeg har valgt ikke at skifte bank - ikke fordi jeg har speciel meget tillid til den, jeg har, men fordi det er umuligt at gennemskue, hvilken jeg skulle vælge i stedet for at være sikker på, at de ikke også havde lavet noget ulovligt.