Hvem skal vinde tidlig pension i Leif Lahns lotteri?

Pension: Den tidligere socialdemokratiske gruppeformand Leif Lahn er ligesom Lederne optaget af at hjælpe danskere, som bliver nedslidt af at være på arbejdsmarkedet. Det er godt, at vi er flere, der vil arbejde for en så vigtig sag.

Derfor har jeg svært ved at forstå den kritik, som Leif Lahn rejser af Lederne. I Avisen Danmark i lørdags skrev Lahn, at førtidspension ikke må være den eneste mulighed for at trække sig tidligt tilbage. Ofte virker det som et lotteri, om man får tilkendt førtidspension eller ej, og det kan vi ikke være bekendt, lød det fra Leif Lahn.

Hos Lederne er vi enige i, at det nuværende førtidspensions-system skal forbedres, så det bliver lettere og enklere for de, som reelt er nedslidte, at få tilkendt førtidspension. Det er en langt bedre løsning, end socialdemokraternes pensionsgavebod, hvor tusinder af ikke-nedslidte står til gevinst.

Ifølge Leif Lahns partiformand vil S bruge tre milliarder på at give op mod hver femte senior ret til tidlig pension. Det på trods af, at kun fem procent ifølge forskningsprojektet Seniorarbejdsliv selv mener, de er nedslidte.

Med andre ord vil en stor gruppe af seniorerne med S-udspillet kunne gå tidligt på pension, selvom de ikke har behov for det. Ikke underligt, at økonomer og arbejdsmarkedsforskere siger, at milliarderne, som S vil afsætte til tidlig pension, kunne være brugt mere fornuftigt.

Det kan anbefales Leif Lahn og hans partifæller at lytte til sagkundskaben og i stedet komme med økonomisk ansvarlige, målrettede bud på, hvordan vi kan hjælpe dem, som reelt er nedslidte og har brug for at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet.